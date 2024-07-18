"Живот виден": телеведущая Николаева показала фигуру в купальнике, несмотря на замечание мужа

Телеведущая Елена Николаева, родившая в мае второго сына от бизнесмена Игоря Вдовина, опубликовала в личном блоге фотографии в леопардовом купальнике. По её словам, муж был против этого.
Она отметила, что бывший супруг балерины Анастасии Волочковой указал ей на то, что у неё до сих пор виден живот после родов.
"Идеальность она ведь как раз в неидеальности. Я заметила, что моя ирония, ирония нашего думающего общества в целом, стала слишком увлечена сама собой, иронией ради иронии, забыв свое настоящее предназначение — облегчать боль", — поделилась своим мнением телеведущая.
Она напомнила, что быть человеком, значит, оставаться открытым, ранимым и несовершенным.
Елена Николаева воспитывает двоих сыновей от Игоря Вдовина — Александра и Романа.
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