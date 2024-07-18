"Я обычный человек": Дима Билан признался, почему раньше не любил светские мероприятия

Певец Дима Билан в беседе с VOICE признался, что раньше боялся вести светскую жизнь, также он испытывал страх из-за высоты.
По его словам, ему пришлось побороться со своими ограничениями в голове.
"Боязнь высоты ещё тоже — как её побороть? Выйти лицом к лицу со своей проблемой, ведь только соприкоснувшись с ней, ты поднимаешь планку выше и выше. И после этих выводов, как я понял, в жизни не остается ничего невозможного. Абсолютно точно", — заявил исполнитель.
Он отметил и то, что некоторое время был крайне недоволен своей продуктивностью, считая себя ленивым. Билан признался, что из-за этого был требователен к себе.
В 2019 году артисту диагностировали третью стадию алкоголизма. Он начал выпивать из-за личных проблем, которые в итоге вылились в заболевание.
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