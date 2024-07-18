"Кто предал — тот уже прощён": Лерчек написала стих о разводе и опубликовала провокационные фото

Блогерша Лерчек снялась в откровенной фотосессии и написала стих о разводе

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, в личном блоге опубликовала снимки откровенной фотосессии и поделилась стихотворением собственного сочинения.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV, PDM

Она выразила надежду, что поклонники не будут смеяться над ней, ведь "оголять тело легче, чем душу".

"Бывают розы без шипов, такие хрупкие, наивные. Но лепестки мои давно побиты слёзами и ливнями. Смогу ли я довериться ещё? Моя душа обманута, побита. Кто предал — тот уже прощён. Что сломано — то уже подшито. Я отправляюсь в новый путь. Не зря жизнь говорит, о том, что аромата не вдохнуть, не приняв раны как симптом", — написала Чекалина.

Известно, что бывшие супруги смогли мирно договориться о воспитании троих совместных детей — двойняшек Алисы и Богдана, а также сына Льва.

Ранее стало известно, что жена Гарика Харламова стала крёстной мамой.