Раскрыта тайна семейного горя Кортни Кардашьян: 14-летний сын Мейсон отказался от совместной поездки

Кортни Кардашьян с семьей наслаждается поездкой в Австралию

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В предпоследней серии пятого сезона сериала "Кардашьян" Кортни Кардашьян приехала в Сидней, Австралия, со своими детьми Пенелопой и Рейном, а также новорожденным Рокки.

Фото: GQ by Britt Bellamy, CC BY 3.0

Она сопровождала своего мужа Трэвиса Баркера во время тура его группы Blink-182. Однако поездка была омрачена отсутствием ее старшего сына Мэйсона, который остался дома со своим отцом.

Кортни признается, что несмотря на радость от поездки, она очень скучает по Мэйсону. В серии показываются моменты, когда Кортни и дети играют в теннис, Рейн кормит лошадь морковкой, и семья обсуждает свои впечатления от Австралии. Рейн и Пенелопа делятся своими любимыми и не самыми приятными моментами, упоминая мороженое и опасности на пляже.

Кортни рассказывает, что одной из лучших частей поездки для нее было посещение дома Миранды, где она узнала много нового о семейных традициях, которые хотела бы внедрить у себя дома. Однако встреча с пауком оказалась для нее неприятным моментом, и она призналась, что из-за пауков не смогла бы жить в Австралии.