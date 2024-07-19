В предпоследней серии пятого сезона сериала "Кардашьян" Кортни Кардашьян приехала в Сидней, Австралия, со своими детьми Пенелопой и Рейном, а также новорожденным Рокки.
Она сопровождала своего мужа Трэвиса Баркера во время тура его группы Blink-182. Однако поездка была омрачена отсутствием ее старшего сына Мэйсона, который остался дома со своим отцом.
Кортни признается, что несмотря на радость от поездки, она очень скучает по Мэйсону. В серии показываются моменты, когда Кортни и дети играют в теннис, Рейн кормит лошадь морковкой, и семья обсуждает свои впечатления от Австралии. Рейн и Пенелопа делятся своими любимыми и не самыми приятными моментами, упоминая мороженое и опасности на пляже.
Кортни рассказывает, что одной из лучших частей поездки для нее было посещение дома Миранды, где она узнала много нового о семейных традициях, которые хотела бы внедрить у себя дома. Однако встреча с пауком оказалась для нее неприятным моментом, и она призналась, что из-за пауков не смогла бы жить в Австралии.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.