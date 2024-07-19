Ани Лорак поразила поклонников новым образом и откровениями о личной жизни

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Ани Лорак рассказала о своём преображении

1:15
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак недавно выступила с сольным концертом в Белоруссии, впервые за долгое время.

Ани Лорак рассказала о своём преображении
Фото: commons.wikimedia.org by Ivanaivanova, CC BY-SA 4.0

Несмотря на ураган и сильный дождь, концерт состоялся на открытой площади, которая была заполнена до отказа. Зрители встретили певицу с восхищением и скандировали её имя. За время своего отсутствия Лорак заметно изменилась и призналась, что соскучилась по зрителям. Она призывала публику выражать свои эмоции, танцевать и обниматься с любимыми.

После выступления Лорак поделилась секретом своего преображения: медитация, йога, фитнес и помощь её тренера и возлюбленного, испанца Исаака Виджраку. Лорак призналась, что счастлива и занимается спортом ежедневно, даже на гастролях. Она также выразила желание чаще видеться со своими поклонниками, намекнув на возможный гастрольный тур, сообщает "Московский Комсомолец".

Лорак мечтает о мире, здоровье детей и долголетии своих родителей. В этом году она потеряла отца, но её мама остаётся рядом. Певица пожелала всем любви и искренности, подчеркивая важность заботы о себе и своих близких.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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