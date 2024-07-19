Ани Лорак поразила поклонников новым образом и откровениями о личной жизни

Певица Ани Лорак недавно выступила с сольным концертом в Белоруссии, впервые за долгое время.
Несмотря на ураган и сильный дождь, концерт состоялся на открытой площади, которая была заполнена до отказа. Зрители встретили певицу с восхищением и скандировали её имя. За время своего отсутствия Лорак заметно изменилась и призналась, что соскучилась по зрителям. Она призывала публику выражать свои эмоции, танцевать и обниматься с любимыми.
После выступления Лорак поделилась секретом своего преображения: медитация, йога, фитнес и помощь её тренера и возлюбленного, испанца Исаака Виджраку. Лорак призналась, что счастлива и занимается спортом ежедневно, даже на гастролях. Она также выразила желание чаще видеться со своими поклонниками, намекнув на возможный гастрольный тур, сообщает "Московский Комсомолец".
Лорак мечтает о мире, здоровье детей и долголетии своих родителей. В этом году она потеряла отца, но её мама остаётся рядом. Певица пожелала всем любви и искренности, подчеркивая важность заботы о себе и своих близких.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.