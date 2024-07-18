Катерина Ковальчук стала мамой, но Гарик Харламов тут ни при чём

Актриса Катерина Ковальчук в личном блоге призналась, что стала крёстной мамой "двух чудесных мальчишек".
Она опубликовала несколько фотографий из церкви, на которых выглядит расслабленной и счастливой.
Катерина Ковальчук в начале июня вышла замуж за юмориста Гарика Харламова, с которым состояла в романтических отношениях на протяжении трёх лет. Известно, что артист, у которого есть дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус, мечтает о втором ребёнке.
В программе "Кстати" комик рассказывал, что предложение руки и сердца оказалось для возлюбленной неожиданностью.
Ранее стало известно, что Меган Маркл сразу же возненавидела Кейт Миддлтон.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.