Катерина Ковальчук стала мамой, но Гарик Харламов тут ни при чём

Супруга Гарика Харламова Катерина Ковальчук стала крёстной мамой

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Катерина Ковальчук в личном блоге призналась, что стала крёстной мамой "двух чудесных мальчишек".

Фото: instagram.com by личный аккаунт Катерины Ковальчук в Инстаграм, PDM

Она опубликовала несколько фотографий из церкви, на которых выглядит расслабленной и счастливой.

Катерина Ковальчук в начале июня вышла замуж за юмориста Гарика Харламова, с которым состояла в романтических отношениях на протяжении трёх лет. Известно, что артист, у которого есть дочь от брака с актрисой Кристиной Асмус, мечтает о втором ребёнке.

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