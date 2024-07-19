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Митя Фомин рассказал о буллинге и предательстве лучшего друга в детстве

Митя Фомин рассказал о трудном детстве и буллинге в школе

1:23
Шоу-бизнес

Митя Фомин сейчас известен своей успешной карьерой в шоу-бизнесе. На сцене и в жизни он выглядит уверенным и довольным. Однако в детстве его жизнь была далека от счастливой.

Митя Фомин рассказал о трудном детстве и буллинге в школе
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Выросший в Новосибирске, он столкнулся с серьезными проблемами в школе №158, где его травили сверстники. Он поделился, что подвергался буллингу из-за своего заикания и яркой внешности.

В школьные годы его гнобили не только одноклассники, но даже лучший друг. Оскорбления продолжались и во время уроков, что делало школьную жизнь невыносимой. Фомин пытался защищаться, но противостояние с группой было слишком сложным. Взрослые знали о проблеме, но не смогли его защитить.

Митя предполагает, что причиной травли могла быть его инаковость. Он увлекался моделированием и имел необычные хобби, которые могли казаться странными его одноклассникам. У него была большая коллекция моделей самолетов, военной техники, и множество домашних животных. Яркая одежда и необычные аксессуары также выделяли его среди сверстников, сообщает "Комсомольская Правда".

Спасением для Фомина стал переезд семьи, после которого он оказался в новом классе с другими людьми, и травля прекратилась.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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