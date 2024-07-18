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Королевский биограф раскрыл, почему Меган Маркл возненавидела Кейт Миддлтон сразу же после знакомства

Меган Маркл возненавидела Кейт Миддлтон сразу после знакомства

1:00
Шоу-бизнес » Зарубежный

Актриса Меган Маркл, ставшая законной супругой принца Гарри, возненавидела принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон сразу же после знакомства. Об этом пишет Marca со ссылкой на королевского биографа Тома Бауэра.

Меган Маркл возненавидела Кейт Миддлтон сразу после знакомства
Фото: youtube.com by канал blushsupreme, PDM

Герцогиня Сассекская хотела стать преемницей принцессы Дианы и даже почувствовала себя в этой роли после первого королевского тура по Австралии. Однако в реальности она была вынуждена подчиняться Елизавете II и Кейт Миддлтон.

"В шоу-бизнесе рейтинг актрисы зависел от богатства и славы. И Меган с чего-то взяла, что её статус в королевской семье ставил ее выше остальных. В том числе Виктории Бекхэм", — отмечает источник издания.

При этом отмечается, что Меган Маркл никак не ожидала, что её союз с принцем Гарри приведёт к разделению четы.

Ранее актёр Андрей Максимов сообщил о разводе с супругой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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