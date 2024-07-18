Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" сообщил о разводе с женой

Актёр Андрей Максимов сообщил о расставании с женой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Андрей Максимов, прославившийся ролями в сериалах "Фишер" и "Слово пацана. Кровь на асфальте", в личном блоге рассказал о разводе с супругой, актрисой Софией Сливиной.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Андрея Максимова в Инстаграм, PDM

Вместе семейная пара прожила чуть больше четырёх лет, у них есть общий ребёнок — сын Савва.

"Дорогие, друзья и товарищи. Мы с Соней приняли решение разойтись. Мы остаёмся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну. Обнимаем", — написал артист под совместным фото с женой и ребенком.

Известно, что София Сливина старше мужа на 10 лет, они сыграли свадьбу в 2020 году. Ещё недавно Максимов рассказывал, что его жена не планирует играть в кино, так как состоялась на театральной сцене.

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