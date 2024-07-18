Певица Лолита Милявская раскрыла причину, почему отдала единственную дочь на воспитание бабушке

Певица Лолита Милявская в интервью на YouTube-канале "Телеканал КЛЮЧ" призналась, что была вынуждена отдать единственную дочь на воспитание бабушки из-за болезни.
Артистка долгое время не раскрывала диагноз своей дочери Евы, однако чуть позже всё-таки призналась — девочке диагностировали синдром Аспергера (разновидность аутизма). Таким образом, ей требовались лечение и постоянный уход.
"Иногда я считала себя плохой матерью. Я могу много дать ребёнку, но, допустим, я не дала ей свое присутствие каждодневное. Но потом я понимала, что, если бы я дала каждодневное присутствие, я не вылечила бы своего ребенка", — рассказала певица.
Милявская отметила, что бабушка вложила в девочку всю свою любовь, а сама артистка зарабатывала деньги на лечение.
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