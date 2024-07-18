Запевшая на украинском языке Лайма Вайкуле высказалась по поводу артистов с Украины

Запевшая на украинском языке Лайма Вайкуле назвала певцов с Украины "лучшими"

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью телеканалу "Дождь"* (СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ) отметила, что самые лучшие певцы и музыканты всегда была на Украине.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Дождь (выполняет функции иноагента на территории РФ), PDM

Так, она поделилась воспоминаниями 15-летней давности, когда выступала в Киеве. По её словам, в гримёрке она услышала "много замечательных певцов".

"Я выскакиваю: вот красавица, а вот — красавец. А вот — потрясающе поёт. И вживую. И не надо просто рот открывать, они могут", — сказала она.

Таким образом, артистка всеми способами пытается привлечь внимание зрителей к своему фестивалю в Юрмале. Предполагается, что на сцене может появиться даже украинская исполнительница Вера Брежнева. В афише мероприятия представлено множество украинских исполнителей, которым пообещали "выступление на большой сцене".

Ранее стало известно, сколько Филипп Киркоров платит за обучение детей в Дубае.