Семья Осборнов считает поведение Бритни Спирс грустным и душераздирающим

Оззи Осборн подверг критике Бритни Спирс, заявив, что её танцевальные видео в соцсетях вызывают у него негативные эмоции. Он поделился своими мыслями в подкасте The Osbournes, сообщает Mirror. В ответ на вопрос слушателя о том, будет ли Келли Осборн исполнять популярные в соцсетях танцы, 75-летний Оззи добавил к её отрицательному ответу обидную ремарку, отметив, что ему "надоело" смотреть на видео "бедной старой" Бритни Спирс. По его мнению, её поведение выглядит неприятным и даже жалким.
Остальные участники подкаста поддержали Оззи. Они выразили согласие с его точкой зрения, назвав поведение Спирс "грустным" и "душераздирающим". Шэрон Осборн добавила к описанию певицы слово "бедняжка", подчеркивая своё сожаление относительно её нынешнего состояния. Семья Осборнов считает, что Бритни, которой сейчас 42 года, своими видео в соцсетях только усиливает впечатление о её уязвимости и проблемах.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.