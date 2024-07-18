Семья Осборнов считает поведение Бритни Спирс грустным и душераздирающим

Оззи Осборн раскритиковал танцевальные видео Бритни Спирс

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Оззи Осборн подверг критике Бритни Спирс, заявив, что её танцевальные видео в соцсетях вызывают у него негативные эмоции. Он поделился своими мыслями в подкасте The Osbournes, сообщает Mirror. В ответ на вопрос слушателя о том, будет ли Келли Осборн исполнять популярные в соцсетях танцы, 75-летний Оззи добавил к её отрицательному ответу обидную ремарку, отметив, что ему "надоело" смотреть на видео "бедной старой" Бритни Спирс. По его мнению, её поведение выглядит неприятным и даже жалким.

Фото: openverse.org by steven.i, CC BY 2.0

Остальные участники подкаста поддержали Оззи. Они выразили согласие с его точкой зрения, назвав поведение Спирс "грустным" и "душераздирающим". Шэрон Осборн добавила к описанию певицы слово "бедняжка", подчеркивая своё сожаление относительно её нынешнего состояния. Семья Осборнов считает, что Бритни, которой сейчас 42 года, своими видео в соцсетях только усиливает впечатление о её уязвимости и проблемах.