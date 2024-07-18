Кологривый устроил разборки с водителями грузовика на дороге: "Убирайте ваш пикап и проваливайте"

Никита Кологривый поругался с водителями грузовика на дороге

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый придрался к мужчинам, которые припарковали свой грузовик на дороге рядом с кукурузным полем.

Фото: https://vk.com/idkologrivyy by ВК-аккаунт Никиты Кологривого is licensed under public doman

Никита Кологривый устроил разборки с водителями грузового автомобиля. Артист примерил на себя роль некого офицера Маркуса и решил погонять дальнобойщиков. Видео он опубликовал в "Инстаграме"*.

"Эй парни, эти кукурузные поля входят в юрисдикцию ФБР штата Массачусетс, убирайте ваш пикап и проваливайте", — заявил артист голосом, характерным для озвучки голливудских боевиков.

Водители были немало озадачены после такого "наезда". Мужчины, однако, оказались неробкого десятка, а навели на артиста нечто похожее на дуло пистолета.

Когда Кологривый убедился, что парни вооружены, он быстро ретировался.

Ранее Никита Кологривый возмутился тем, что ему отказали в роли на кастинге.

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