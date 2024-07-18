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Угнанный лимузин Пугачёвой нашли заброшенным и проржавевшим

Лимузин Аллы Пугачёвой стал пристанищем для бомжей в Краснодарском крае

1:22
Шоу-бизнес

Приятель семьи Киркоровых Константин рассказал, что в лимузине певицы Аллы Пугачевой поселились бомжи. Машину нашли в поле в Краснодарском крае. По данным, 10-метровый лимузин Hummer Пугачевой подарил на день рождения Филипп Киркоров, который на тот момент был ее супругом.

Лимузин Аллы Пугачёвой стал пристанищем для бомжей в Краснодарском крае
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Аллы Пугачевой @alla_orfey

После развода лимузин остался у Киркорова, и он намеревался продать его на аукционе, но затем решил отправить машину в российский "Автомузей". Однако машина туда не попала и долгое время стояла во дворе, где живет отец артиста Бедрос Киркоров. Бедрос и его помощник приглядывали за лимузином, пока состоятельный друг Бедроса не предложил поставить Hummer у себя в гараже. Бедрос согласился, но больше машину не видел.

Водитель друга Бедроса, ушедший в запой, угнал автомобиль. Лимузин, в котором поселились бомжи, нашли спустя пару месяцев в Краснодарском крае. Отец артиста переживал и хотел снять все свои сбережения, около 7 миллионов рублей, чтобы отремонтировать Hummer, опасаясь, что Филипп расстроится. Константин отметил, что они еле отговорили Бедроса от этой затеи, так как машина проржавела, ремонтировать её нет смысла, и модель давно вышла из моды.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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