Любимая дочка Брэда Питта, Шайло, собирается окончательно разорвать с ним отношения, сообщает зарубежное издание Life & Style. Брэд Питт всегда считал Шайло своей любимицей, однако в 2024 году их отношения испортились. Достигнув 18-летия, девушка отказалась от фамилии отца и теперь намерена отказаться от его денег и прекратить общение с ним.
Будучи в браке с Анджелиной Джоли, актер делал отчисления в фонды, созданные для каждого наследника, и за несколько лет там накопилось несколько миллионов долларов. Шайло должна была получить доступ к этим деньгам после 18-летия, но она убеждена, что ей не нужны деньги отца и планирует самостоятельно себя обеспечивать.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.