Шайло Питт намерена разорвать отношения с отцом и отказаться от его денег

Дочь Брэда Питта отказывается от фамилии и наследства актёра

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любимая дочка Брэда Питта, Шайло, собирается окончательно разорвать с ним отношения, сообщает зарубежное издание Life & Style. Брэд Питт всегда считал Шайло своей любимицей, однако в 2024 году их отношения испортились. Достигнув 18-летия, девушка отказалась от фамилии отца и теперь намерена отказаться от его денег и прекратить общение с ним.

Фото: openverse.org by DoD News Features, CC BY 2.0

Будучи в браке с Анджелиной Джоли, актер делал отчисления в фонды, созданные для каждого наследника, и за несколько лет там накопилось несколько миллионов долларов. Шайло должна была получить доступ к этим деньгам после 18-летия, но она убеждена, что ей не нужны деньги отца и планирует самостоятельно себя обеспечивать.