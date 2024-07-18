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Шайло Питт намерена разорвать отношения с отцом и отказаться от его денег

Дочь Брэда Питта отказывается от фамилии и наследства актёра

0:48
Шоу-бизнес

Любимая дочка Брэда Питта, Шайло, собирается окончательно разорвать с ним отношения, сообщает зарубежное издание Life & Style. Брэд Питт всегда считал Шайло своей любимицей, однако в 2024 году их отношения испортились. Достигнув 18-летия, девушка отказалась от фамилии отца и теперь намерена отказаться от его денег и прекратить общение с ним.

Дочь Брэда Питта отказывается от фамилии и наследства актёра
Фото: openverse.org by DoD News Features, CC BY 2.0

Будучи в браке с Анджелиной Джоли, актер делал отчисления в фонды, созданные для каждого наследника, и за несколько лет там накопилось несколько миллионов долларов. Шайло должна была получить доступ к этим деньгам после 18-летия, но она убеждена, что ей не нужны деньги отца и планирует самостоятельно себя обеспечивать.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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