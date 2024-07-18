Брэд Питт избавился от вредной привычки благодаря роману с молодой возлюбленной

Новая возлюбленная Брэда Питта приучила его мыться с мылом

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Голливудский актёр Брэд Питт начал вновь мыться с мылом после того, как закрутил роман с фитнес-тренером Инес де Рамон. Об этом пишет In Touch Weekly.

Фото: youtube.com by канал FRESH Trailers, PDM

Источник издания отметил, что артист долгое время не следил за личной гигиеной, а его коллеги жаловались на неприятный запах. Однако появление в его жизни Инес де Рамон улучшило ситуацию.

"Он действительно изменился ради Инес. Брэд раньше был довольно апатичен в том, что касается принятия душа и мытья головы. Когда он принимал душ, пользовался только мылом и водой. Он также отказывался пользоваться дезодорантом или одеколоном", — добавил он.

При этом, сообщается, что таким образом актёр хотел сохранить свою молодость, так как считает, что частое использование воды приводит к разрушению кожи. В свою очередь, антиперспиранты и мыло портят экологию Земли.

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