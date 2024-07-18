"Там всё было нараспашку": Ханна призвала не сравнивать её с Ольгой Бузовой

Певица Ханна возмутилась сравнению с Ольгой Бузовой из-за наряда

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) попросила журналистов не сравнивать её с артисткой Ольгой Бузовой из-за наряда. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Фото: youtube.com by канал Hanna, PDM

По её словам, когда попа прикрыта, то всё нормально.

"Не надо сравнивать меня с артисткой, с которой вы сравнили. Там было всё нараспашку", — заявила певица.

Она покружилась перед камерой, чтобы продемонстрировать свой образ — она появилась в белом комбинезоне с шортами. Из аксессуаров она решила надеть длинное колье.

Ольга Бузова оказалась в центре скандала из-за выступления в провокационном боди в День защиты детей.

Ранее Инстасамка показала, как выглядит её лицо, после отказа от филлеров.