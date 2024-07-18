Композитор Игорь Крутой показал свою взрослую дочь Сашеньку: "Папина липучка"

Игорь Крутой поздравил дочку Александру с днём рождения

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Крутой трогательно обратился к дочке Александре в день рождения девушки.

Фото: https://www.instagram.com/igorkrutoy65 by Интсаграм Игоря Крутого is licensed under public doman

Игорь Крутой разместил в "Инстаграме"* кадры с дочерью Александрой. Свой пост он сопроводил музыкальным сочинением под названием "Колыбельная Сашеньке", которую музыкант написал после рождения наследницы.

"Она взяла от меня всё, включая упрямство и разные дурости, поэтому я и обижаться на неё не могу, видя во всём этом себя", — написал под видео артист.

Крутой отметил, что с детства девочку называют "папиной липучкой", что хорошо характеризует характер Александры, которая до сих пор очень привязана к отцу.

Ранее Игорь Крутой рассказал, как принципиальный сын "чуть не уничтожил его карьеру".

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