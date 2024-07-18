"Похожа на зверушку": Инстасамка привела в ужас поклонников после избавления от филлеров в губах

Певица Инстасамка убрала все филлеры из лица и напугала фанатов

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) призналась, что убрала все филлеры из лица и показала фотографии.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Инстасамки в Инстаграм, PDM

Она подчеркнула, что насовсем "убрала губы", так как "наигралась".

"Двигаемся на натуральном теперь", — пояснила артистка.

При этом она показала на серии снимков, как отекли её губы после процедуры растворения филлеров. Поклонники пришли в ужас от внешнего вида 24-летней исполнительницы и отметили, что она перестала быть красивой.

Недавно она отмечала, что собирается вернуть себе брови и отказаться от имплантов в ягодицах.

Инстасамка снискала особую популярность после выхода трека "За деньги да". Состоит в официальном браке с Олегом Еропкиным, более известным как Moneyken.

Ранее Павел Воля рассказал о браке с Ляйсан Утяшевой.