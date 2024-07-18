Александр Васильев показал интерьеры своего особняка за границей: "Жилых комнат в имении только шесть"

Александр Васильев похвастался интерьером своего зарубежного особняка

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев поделился кадрами из комнат своего дома во Франции.

Фото: https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev by Инстаграм Александра Васильева is licensed under public doman

Василев опубликовал фото интерьеров особняка, расположенного в Оверни, исторической провинции Франции.

На кадрах запечатлена старинная мебель, портреты аристократов, посуда и старинные часы на стенах.

Историк моды объяснил, что пока только приводит свой дом, в котором не был пять лет, в порядок.

"Большая часть мебели — французская эпохи Реставрации, то есть, 1815 — 1848 гг., к этому же времени относятся и портреты провинциальной французской школы. Жилых комнат в имении только шесть, но все очень уютные и полны шарма первой половины 19 века, периода Романтизма!" — написал под снимками шоумен.

Ранее Александр Васильев рассказал о своей роскошной заграничной недвижимости.

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