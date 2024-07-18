Александр Васильев показал интерьеры своего особняка за границей: "Жилых комнат в имении только шесть"

Экс-ведущий "Модного приговора" Александр Васильев поделился кадрами из комнат своего дома во Франции.
Василев опубликовал фото интерьеров особняка, расположенного в Оверни, исторической провинции Франции.
На кадрах запечатлена старинная мебель, портреты аристократов, посуда и старинные часы на стенах.
Историк моды объяснил, что пока только приводит свой дом, в котором не был пять лет, в порядок.
"Большая часть мебели — французская эпохи Реставрации, то есть, 1815 — 1848 гг., к этому же времени относятся и портреты провинциальной французской школы. Жилых комнат в имении только шесть, но все очень уютные и полны шарма первой половины 19 века, периода Романтизма!" — написал под снимками шоумен.
Ранее Александр Васильев рассказал о своей роскошной заграничной недвижимости.
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