Иосиф Пригожин показал кадры из путешествия с певицей Валерией: "Великий город"

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, где они с певицей Валерией отдыхают этим летом.
Иосиф Пригожин опубликовал в "Инстаграме"* фотографии из совместного путешествия с женой, певицей Валерией. Звёздная пара решила хорошо провести время в Турции.
На одном из снимков продюсер и певица запечатлены у Собора святой Софии. Пригожин отметил, что они с супругой посещали Стамбул 20 лет подряд, однако только сейчас добрались до главной турецкой достопримечательности.
"Византий, Новый Рим, Константинополь, Царьград, Стамбул — это всё он, великий город, в котором сплелись воедино наследие христианства, ислама и даже язычества", — написал продюсер под снимками.
Ранее жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала фото со своего семейного путешествия с мужем и детьми.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.