Иосиф Пригожин показал кадры из путешествия с певицей Валерией: "Великий город"

Пригожин рассказал, куда уехал отдыхать с певицей Валерией

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, где они с певицей Валерией отдыхают этим летом.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman

Иосиф Пригожин опубликовал в "Инстаграме"* фотографии из совместного путешествия с женой, певицей Валерией. Звёздная пара решила хорошо провести время в Турции.

На одном из снимков продюсер и певица запечатлены у Собора святой Софии. Пригожин отметил, что они с супругой посещали Стамбул 20 лет подряд, однако только сейчас добрались до главной турецкой достопримечательности.

"Византий, Новый Рим, Константинополь, Царьград, Стамбул — это всё он, великий город, в котором сплелись воедино наследие христианства, ислама и даже язычества", — написал продюсер под снимками.

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