Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина рассказала, почему не стала рожать ещё детей

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в интервью журналу "Сноб" призналась, что после рождения двойняшек — Артёма и Марты — хотела завести ещё детей, но в определённый момент отказалась от этой идеи.
Артистка пояснила, что начала переживать, когда дети подросли до четырёх лет, но потом поняла, что желанием родить новых наследников пытается просто их заменить.
"В какой-то момент я же хотела ещё родить. А потом просто поняла, что таким образом хочу их, маленьких, в некотором смысле заменить. И мне стало так плохо, я поняла, что малодушна и хочу подстелить себе соломку", — рассказала Арбенина.
Она объяснила, что в 35 лет, когда на свое появились двойняшки, она действительно хотела детей, а затем уже просто боялась старости.
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