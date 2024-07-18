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Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина рассказала, почему не стала рожать ещё детей

Диана Арбенина призналась, что хотела родить ещё детей

0:57
Шоу-бизнес

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в интервью журналу "Сноб" призналась, что после рождения двойняшек — Артёма и Марты — хотела завести ещё детей, но в определённый момент отказалась от этой идеи.

Диана Арбенина призналась, что хотела родить ещё детей
Фото: instagram.com by личный аккаунт Дианы Арбениной в Инстаграм, PDM

Артистка пояснила, что начала переживать, когда дети подросли до четырёх лет, но потом поняла, что желанием родить новых наследников пытается просто их заменить.

"В какой-то момент я же хотела ещё родить. А потом просто поняла, что таким образом хочу их, маленьких, в некотором смысле заменить. И мне стало так плохо, я поняла, что малодушна и хочу подстелить себе соломку", — рассказала Арбенина.

Она объяснила, что в 35 лет, когда на свое появились двойняшки, она действительно хотела детей, а затем уже просто боялась старости.

Ранее Анна Семенович отреагировала на развод певицы Алсу.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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