Солистка "Ночных снайперов" Диана Арбенина рассказала, почему не стала рожать ещё детей

Диана Арбенина призналась, что хотела родить ещё детей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина в интервью журналу "Сноб" призналась, что после рождения двойняшек — Артёма и Марты — хотела завести ещё детей, но в определённый момент отказалась от этой идеи.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Дианы Арбениной в Инстаграм, PDM

Артистка пояснила, что начала переживать, когда дети подросли до четырёх лет, но потом поняла, что желанием родить новых наследников пытается просто их заменить.

"В какой-то момент я же хотела ещё родить. А потом просто поняла, что таким образом хочу их, маленьких, в некотором смысле заменить. И мне стало так плохо, я поняла, что малодушна и хочу подстелить себе соломку", — рассказала Арбенина.

Она объяснила, что в 35 лет, когда на свое появились двойняшки, она действительно хотела детей, а затем уже просто боялась старости.

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