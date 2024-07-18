Анна Семенович после обвинений в романе с женатым мужчиной отреагировала на развод Алсу с мужем из-за измен

Певица Анна Семенович призывает не анализировать слова Алсу о разводе

Певица Анна Семенович высказалась по поводу развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова и заявила, что не нужно в словах артистки искать дополнительный смысл.

Фото: youtube.com by канал Юлия Бедеров, PDM

Бывшая солистка группы "Блестящие" считает, что не стоит осуждать Алсу за ту форму разоблачения предполагаемой любовницы мужа, которую та выбрала.

"Алсу выбрала для комментария именно это слово, значит, оно максимально точно отражает её позицию к происходящему. Чётко и по делу. У нас очень любят придраться к словам, анализировать, делать выводы. Человек написал как написал. Это его право", — высказалась Семенович.

При этом певица, которую и саму сейчас обвиняют в романе с женатым мужчиной, отметила, что считает Алсу красивой и успешной. Она выразила уверенность, что исполнительница сможет найти своё счастье.

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