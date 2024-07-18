"Мы боялись": Утяшева откровенно рассказала, почему не показывает детей в соцсетях

Ляйсан Утяшева не показывает детей в соцсетях из-за нежелания наследников

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью YouTube-каналу "Москвичка" призналась, что она не показывает своих детей в соцсетях из-за их нежелания.

Фото: youtube.com by канал МОСКВИЧКА, PDM

Она отметила, что, когда дети были маленькими, они с супругом боялись демонстрировать наследников на большую аудиторию. Однако когда Роберт и София подросли, то решили спросить их мнения.

"Я честно скажу, это, наверное, моё, женское. Мне показалось правильным спросить детей в более-менее сознательном возрасте, хотят ли они. И я была права", — пояснила супруга Павла Воли.

Утяшева отметила, что дочь выбирает те фотографии, которые можно опубликовать, а Роберт совсем не хочет сниматься.

Сама же телеведущая хотела бы показать наследников, так как считает сына очень красивым.

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