"Мы боялись": Утяшева откровенно рассказала, почему не показывает детей в соцсетях

Телеведущая Ляйсан Утяшева в интервью YouTube-каналу "Москвичка" призналась, что она не показывает своих детей в соцсетях из-за их нежелания.
Она отметила, что, когда дети были маленькими, они с супругом боялись демонстрировать наследников на большую аудиторию. Однако когда Роберт и София подросли, то решили спросить их мнения.
"Я честно скажу, это, наверное, моё, женское. Мне показалось правильным спросить детей в более-менее сознательном возрасте, хотят ли они. И я была права", — пояснила супруга Павла Воли.
Утяшева отметила, что дочь выбирает те фотографии, которые можно опубликовать, а Роберт совсем не хочет сниматься.
Сама же телеведущая хотела бы показать наследников, так как считает сына очень красивым.
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