"Да, там есть что-то не очень приятное": Надежда Сысоева высказалась о своём поведении на "Выжить в Дубае"

Надежда Сысоева заявила, что показала новую себя на шоу "Выжить в Дубае"

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и комикесса Надежда Сысоева в шоу "Утро.ТНТ" призналась, что многому научилась во время реалити-проекта "Выжить в Дубае", а также раскрылась перед зрителями с другой стороны.

Фото: youtube.com by канал Andrey Predelin, PDM

По её словам, было тяжело, однако новые эмоции перекрыли усталость.

"Да, там есть что-то не очень приятное. Ты смотришь на себя со стороны, потом думаешь: "Боже, это реально я?!" — рассказала артистка.

При этом Сысоева отметила, что благодаря проекту научилась держать язык за зубами. Важным моментом для неё была реакция телезрителей, ведь именно за неё борются участники. Юмористка подчеркнула, что хотела продемонстрировать свой личностный рост и напомнить, что она уже "не глупая, 18-летняя девчонка из Comedy Woman".

"Выжить в Дубае" — реалити-шоу, в котором принимают участие знаменитости и представители разных профессий со всей страны. Две команды борются за приз в десять миллионов рублей.

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