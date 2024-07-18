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Владимир Познер рассказал о состоянии здоровья на фоне новостей о госпитализации из-за рака

Телеведущий Владимир Познер назвал враньём новости о своей госпитализации

0:54
Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Владимир Познер в личном Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что его якобы госпитализировали в связи с обнаруженным раком.

Телеведущий Владимир Познер назвал враньём новости о своей госпитализации
Фото: youtube.com by канал Арман Давлетяров, PDM

Он отметил, что сообщения об его состоянии здоровья не соответствуют действительности.

"В средствах массовой информации появилась информация, что я попал в больницу и у меня якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Сообщение о моей болезни — полное враньё", — написал он.

90-летний журналист заверил своих поклонников, что абсолютно здоров и находится на международном семинаре.

Также незадолго до этого информацию о возможной госпитализации Познера опровергла и его супруга Надежда Соловьёва.

Ранее стало известно, что певица Адель собирается приостановить музыкальную деятельность.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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