Владимир Познер рассказал о состоянии здоровья на фоне новостей о госпитализации из-за рака

Телеведущий Владимир Познер назвал враньём новости о своей госпитализации

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Владимир Познер в личном Telegram-канале прокомментировал информацию о том, что его якобы госпитализировали в связи с обнаруженным раком.

Фото: youtube.com by канал Арман Давлетяров, PDM

Он отметил, что сообщения об его состоянии здоровья не соответствуют действительности.

"В средствах массовой информации появилась информация, что я попал в больницу и у меня якобы диагностировали злокачественную эпителиому кожи. Сообщение о моей болезни — полное враньё", — написал он.

90-летний журналист заверил своих поклонников, что абсолютно здоров и находится на международном семинаре.

Также незадолго до этого информацию о возможной госпитализации Познера опровергла и его супруга Надежда Соловьёва.

Ранее стало известно, что певица Адель собирается приостановить музыкальную деятельность.