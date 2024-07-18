"Я выдохлась": певица Адель сообщила о своих планах в музыкальной карьере

Певица Адель сообщила о планах взять "большой перерыв" в музыкальной деятельности

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Британская оскароносная певица Адель планирует сделать перерыв в музыкальной деятельности. Об этом пишет немецкое издание ZDF.

Фото: youtube.com by канал Apple Music, PDM

Артистка, известная во всём мире, пояснила, что устала, так как была вынуждена выступать каждые выходные в Лас-Вегасе.

"У меня нет никаких планов на новую музыку. Мне нужен большой перерыв", — призналась исполнительница.

По её словам, она собирается заняться другой творческой деятельностью.

С ноября 2022 года Адель участвовала в программе Weekends With Adele в Лас-Вегасе, в рамках которой давала концерт каждые выходные. Передача подойдёт к концу в ноябре 2024 года, после чего артистка планирует отправиться в родной Лондон и отдохнуть.

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