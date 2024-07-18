Ксения Собчак: неожиданное преображение в заботливую мать

Как Ксения Собчак воспитывает сына Платона: секреты и принципы

1:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Никто не ожидал, что Ксения Собчак станет хорошей матерью. Ее прежние рассуждения о детях и неприятные слова в их адрес вызывали недовольство. Однако, после рождения сына, она изменила свои взгляды. Ксения Собчак воспитывает семилетнего Платона, окружая его любовью и вниманием. Несмотря на наличие всех желаемых игрушек и путешествий, телеведущая старается не баловать ребенка. Платон занят в различных секциях, изучает иностранные языки, включая китайский, и недавно увлекся футболом.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, CC BY 4.0

Ксения признавалась, что во время беременности страх стать плохой матерью был огромен, и она решила подойти к этому процессу как к экзамену, изучая книги по детской психологии. Важный для нее принцип — сделать так, чтобы ребенку было интересно. Эксперты советуют избегать постоянного принуждения ребенка, так как это не принесет хороших результатов. Ксения старается действовать хитростью, увлекая сына различными видами деятельности. Например, чтобы заинтересовать Платона живописью, она покупает карты с изображениями художников и рассказывает о них во время игры. Это вызывает интерес у мальчика, и он сам предлагает посетить музеи.

Ксения считает, что в детстве ее родители ошибались, заставляя ее посещать оперу и балет "для галочки", что отбило у нее интерес к этим видам искусства. Поэтому она старается заинтересовать Платона, чтобы он сам выбирал, что ему интересно.

Отец Платона, Максим Виторган, продолжает активно участвовать в жизни сына, несмотря на развод с Ксенией. Платон регулярно проводит время с отцом. Ксения вышла замуж за Константина Богомолова, и у мальчика сложились хорошие отношения с отчимом.