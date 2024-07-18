Ирина Хакамада раскрыла секрет переживания разрыва отношений: фанаты заподозрили неладное

Ирина Хакамада поделилась советами о том, как пережить тяжелое расставание

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В 2021 году Ирина Хакамада потеряла мужа, который скончался из-за проблем с сердцем. С тех пор она остается официально незамужней и, по мнению многих, является "завидной невестой".

Фото: flickr.com by Valerij Ledenev, CC BY-SA 2.0

Ирина часто появляется на публике с разными мужчинами, но не комментирует свою личную жизнь, что породило слухи о том, что у нее нет серьезных отношений.

Неожиданно, в одной из своих публикаций в соцсетях, Ирина затронула тему разрыва с противоположным полом. Она записала видео, в котором дала советы о том, как пережить тяжелое расставание. По ее словам, в начале нужно дать волю эмоциям: рыдать, плакать, разбивать посуду. После этого важно принять ситуацию и начать методично вспоминать отрицательные черты бывшего партнера, чтобы со временем стало легче. Ирина подчеркнула, что этот процесс может занять до полугода.

Эти откровения вызвали бурные обсуждения среди подписчиков, которые пытаются понять, опирается ли Ирина на собственный опыт или дает абстрактный совет своим поклонникам.