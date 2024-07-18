Ирина Хакамада раскрыла секрет переживания разрыва отношений: фанаты заподозрили неладное

В 2021 году Ирина Хакамада потеряла мужа, который скончался из-за проблем с сердцем. С тех пор она остается официально незамужней и, по мнению многих, является "завидной невестой".
Ирина часто появляется на публике с разными мужчинами, но не комментирует свою личную жизнь, что породило слухи о том, что у нее нет серьезных отношений.
Неожиданно, в одной из своих публикаций в соцсетях, Ирина затронула тему разрыва с противоположным полом. Она записала видео, в котором дала советы о том, как пережить тяжелое расставание. По ее словам, в начале нужно дать волю эмоциям: рыдать, плакать, разбивать посуду. После этого важно принять ситуацию и начать методично вспоминать отрицательные черты бывшего партнера, чтобы со временем стало легче. Ирина подчеркнула, что этот процесс может занять до полугода.
Эти откровения вызвали бурные обсуждения среди подписчиков, которые пытаются понять, опирается ли Ирина на собственный опыт или дает абстрактный совет своим поклонникам.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.