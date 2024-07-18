Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отказались от совместного празднования важной даты

Лопес и Аффлек не стали праздновать важную для их отношений дату

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Год назад отношения Бена Аффлека и Дженнифер Лопес казались безоблачными: они радовали себя и поклонников романтичными каникулами и трогательными моментами.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Однако, их вторая годовщина свадьбы прошла в обстановке напряженности и взаимного игнорирования. Дженнифер провела этот день в Хэмптоне с менеджером Бенни Мединой, а Бен — в Лос-Анджелесе, излучая хорошее настроение. Публика, заметив это, начала подозревать разлад в их семье.

Еще недавно пара казалась идеальной, особенно после их свадьбы 16 июля 2022 года в Лас-Вегасе, спустя почти 20 лет после первого расставания. Они даже купили уютный особняк, где планировали совместную жизнь. Но вскоре появились слухи о продаже дома и об их отдельных выходах на публику. Источники утверждают, что пара готовится к разводу, хотя сами звезды предпочитают молчать.

Их роман начался в 2002 году на съемках фильма "Джильи" и быстро привлек внимание как фанатов, так и критиков. Несмотря на бурный роман, пара разорвала помолвку за день до свадьбы из-за постоянного преследования папарацци. Сейчас источники уверены, что стремление Дженнифер к публичности снова стало причиной разлада в их отношениях.