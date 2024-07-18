Яна Поплавская ответила Милонову на инициативу по запрету турецких сериалов в России

Яна Поплавская прокомментировала возможный запрет турецких сериалов в РФ

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько дней назад заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил запретить показ турецких сериалов в России, что вызвало неоднозначную и в основном негативную реакцию поклонников.

Фото: youtube.com by канал ЭМПАТИЯ МАНУЧИ, PDM

Милонов утверждает, что в Турции нет талантливых актеров, а сами сериалы неправдоподобны и создают ложный образ хорошей жизни в Турции, что может негативно повлиять на русских женщин. Его инициатива вызвала возмущение и насмешки среди поклонников турецких сериалов, многие из которых сочли это жалкой попыткой привлечь к себе внимание.

На защиту турецких сериалов встала актриса Яна Поплавская, которая в своих соцсетях выразила мнение, что турецкие режиссеры и продюсеры завоевали сердца российских женщин благодаря качественным сценариям, рассказывающим о любви, преданности семье, служении стране и высоких моральных ценностях. Поплавская отметила, что турецкие сериалы выделяются локациями, костюмами и талантливыми актерами, что подтверждают сами российские зрители.

Актриса также выразила сожаление по поводу работы российских депутатов, которые вместо решения действительно важных проблем, получают большие зарплаты и выдвигают такие инициативы. Многие россияне поддержали Поплавскую, согласившись с ее критикой в адрес депутатов и высоко оценив качество турецких сериалов.