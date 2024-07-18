Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россия существенно уменьшила закупки вина из стран ЕС
Warhorse подарит Kingdom Come: Deliverance 2 сторонникам Kickstarter
Эксперты рассказали, как правильно оформить долговечный и универсальный интерьер
В США выяснили, что ультразвуковая стимуляция мозга усилила чувство осознанности
Как создать идеальный возрастной макияж: советы и рекомендации
Почему заправка кондиционера на обочине может обернуться дорогостоящим ремонтом
Почему влажность воздуха в теплице имеет ключевое значение
Как размер и форма тарелки влияют на аппетит
Топ-визажист Бохо рассказала секреты создания глянцевой кожи
"Слухи со скоростью звука": Митя Фомин откровенно о разводе Алсу и Абрамова

Митя Фомин высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова

0:52
Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин прокомментировал развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, сообщила "Комсомольская правда". По словам Фомина, их пара всегда казалась одной из самых влюбленных и романтических в отечественном шоу-бизнесе.

Митя Фомин высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он подчеркнул, что сам не следит за обсуждением развода в интернете, но понимает, что это может быть важно для поклонников пары.

"Никогда не читаю пасквилей и сплетен. Но понимаю, что что-то у людей происходит в жизни. Если люди хотят, чтобы об этом узнали, значит, мы узнаем. Слухи разносятся со скоростью звука, иногда вопреки нашим желаниям", — заявил Фомин.

Его слова подчеркивают, что, несмотря на личные предпочтения в вопросах публичности, разводы знаменитостей неизбежно становятся объектом общественного внимания и обсуждения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Последние материалы
Топ-визажист Бохо рассказала секреты создания глянцевой кожи
В "Зените" решат будущее Фернандеса до конца этого месяца
Чайное желе с фруктами: популярный летний десерт по-новому
Как избежать ошибок при подготовке к капитальному ремонту
Какой Chevrolet Lacetti выбрать на вторичном рынке за 600 тыс. рублей?
Лазерная эпиляция: риски, которые важно учитывать перед процедурой
Артур Смольянинов* прокомментировал конфликт с российским болельщиком в Берлине
Комплекс мер, которые нужно выполнить для спасения урожая картошки
Российские туристы подхватили инфекцию в пятизвёздочном отеле Бодрума
Бессонница может быть ранним признаком риска развития деменции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников