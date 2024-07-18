"Слухи со скоростью звука": Митя Фомин откровенно о разводе Алсу и Абрамова

Митя Фомин высказался о разводе Алсу и Яна Абрамова

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин прокомментировал развод певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, сообщила "Комсомольская правда". По словам Фомина, их пара всегда казалась одной из самых влюбленных и романтических в отечественном шоу-бизнесе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Он подчеркнул, что сам не следит за обсуждением развода в интернете, но понимает, что это может быть важно для поклонников пары.

"Никогда не читаю пасквилей и сплетен. Но понимаю, что что-то у людей происходит в жизни. Если люди хотят, чтобы об этом узнали, значит, мы узнаем. Слухи разносятся со скоростью звука, иногда вопреки нашим желаниям", — заявил Фомин.

Его слова подчеркивают, что, несмотря на личные предпочтения в вопросах публичности, разводы знаменитостей неизбежно становятся объектом общественного внимания и обсуждения.