Актер Артур Смольянинов* прокомментировал инцидент, когда российский болельщик в Берлине, приехавший на Чемпионат Европы по футболу, высмеял его. Видеозапись этого происшествия быстро набрала популярность в интернете.
На видео видно, как россиянин называет актера "тупорылой овцой" и советует ему "бомжевать" в Германии. Смольянинов* попытался ответить грубостью на грубость и даже пытался напасть на болельщика, но был удержан.
Смольянинов* признал, что в тот момент сорвался, но не жалеет о своей реакции.
"Я считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано. И я очень верю в возмездие", — заявил он.
Актер уехал из России после начала конфликта на Украине и неоднократно выступал с критикой в адрес РФ. Он выражал свои взгляды в социальных сетях, желая стране превратиться в "радиоактивный пепел" и поддерживая антироссийскую пропаганду.
* признан иностранным агентом.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.