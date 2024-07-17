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"Добро с кулаками": Артур Смольянинов* пытался напасть на россиянина в Германии

Артур Смольянинов* прокомментировал конфликт с российским болельщиком в Берлине

1:01
Шоу-бизнес

Актер Артур Смольянинов* прокомментировал инцидент, когда российский болельщик в Берлине, приехавший на Чемпионат Европы по футболу, высмеял его. Видеозапись этого происшествия быстро набрала популярность в интернете.

Артур Смольянинов* прокомментировал конфликт с российским болельщиком в Берлине
Фото: flickr.com by Paul Korecky, CC BY-SA 2.0

На видео видно, как россиянин называет актера "тупорылой овцой" и советует ему "бомжевать" в Германии. Смольянинов* попытался ответить грубостью на грубость и даже пытался напасть на болельщика, но был удержан.

Смольянинов* признал, что в тот момент сорвался, но не жалеет о своей реакции.

"Я считаю, что добро должно быть с кулаками, а зло должно быть наказано. И я очень верю в возмездие", — заявил он.

Актер уехал из России после начала конфликта на Украине и неоднократно выступал с критикой в адрес РФ. Он выражал свои взгляды в социальных сетях, желая стране превратиться в "радиоактивный пепел" и поддерживая антироссийскую пропаганду.

* признан иностранным агентом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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