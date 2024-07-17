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Анастасия Ивлеева задолжала налоговой почти 21 миллион рублей

ФССП возбудила дело против Анастасии Ивлеевой за неуплату налогов на 11,3 миллиона

1:15
Шоу-бизнес

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство против блогера Анастасии Ивлеевой за неуплату налогов на сумму свыше 11,3 миллиона рублей. Согласно данным "РИА Новости", производство было возбуждено 27 июня, хотя счета блогера были заморожены еще 4 июня. Общая сумма взыскания с Ивлеевой составляет 11 352 875 рублей, включающая налоги, сборы и пени (за исключением таможенных).

ФССП возбудила дело против Анастасии Ивлеевой за неуплату налогов на 11,3 миллиона
Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević, CC0

Однако, по последним данным, долг Ивлеевой по налогам значительно увеличился и достиг 20,9 миллиона рублей. В дополнение к этому, Ивлеева также является учредителем ООО "Коленки пчелы", которое сократило свою задолженность по налогам с 1,3 миллиона до 442 тысяч рублей и полностью погасило долг по НДС на 398 тысяч рублей. Тем не менее, у компании все еще остается задолженность по страховым взносам на сумму 1,115 миллиона рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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