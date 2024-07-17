Зеленский отнимает звания у звёзд: Ани Лорак может потерять титул народной артистки Украины

Зеленский предложил лишать государственных наград за поддержку России

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Украины Владимир Зеленский анонсировал новый законопроект, который предполагает лишение государственных наград за поддержку России и пребывание на её территории. Если закон вступит в силу, то одной из первых может пострадать певица Ани Лорак, которая после начала спецоперации осталась жить и работать в Москве. В 2022 году она временно исчезла с публичного поля, но затем вернулась к активной деятельности в России, участвуя в телевизионных проектах и концертах.

Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В своем последнем выступлении Зеленский заявил, что изменения будут внесены в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины, позволяя лишать званий тех, кто не поддерживает страну. Ани Лорак может лишиться звания народной артистки Украины, несмотря на её текущую популярность в России.

Такая мера уже применялась в прошлом: украинская певица Таисия Повалий, проживающая в России, была лишена своего звания несколько лет назад.

В интервью на YouTube-канале Tatarka FM Повалий заявляла: "Они могут говорить все, что угодно. Оно (звание) есть, оно в моей душе".