Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что "говорят" ваши комнатные растения
"Сделал одно дело": фанатик, стрелявший в Дональда Трампа заранее планировал убийство
Как выбрать идеальный цвет для детской комнаты
На Кубани сокращают сферы для работы мигрантов
Как приготовить капусту с картофелем и удивить близких
Событие Apple в Нью-Йорке: новшества в игровом опыте на iOS устройствах
Как без труда быстро прореживать морковь на грядке
Telegraph: Клопп не согласился стать тренером сборной Англии по футболу
Продажи подержанных авто в России: снижение впервые в этом году
Зеленский отнимает звания у звёзд: Ани Лорак может потерять титул народной артистки Украины

Зеленский предложил лишать государственных наград за поддержку России

1:16
Шоу-бизнес

Глава Украины Владимир Зеленский анонсировал новый законопроект, который предполагает лишение государственных наград за поддержку России и пребывание на её территории. Если закон вступит в силу, то одной из первых может пострадать певица Ани Лорак, которая после начала спецоперации осталась жить и работать в Москве. В 2022 году она временно исчезла с публичного поля, но затем вернулась к активной деятельности в России, участвуя в телевизионных проектах и концертах.

Зеленский предложил лишать государственных наград за поддержку России
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, PDM

В своем последнем выступлении Зеленский заявил, что изменения будут внесены в Уголовный кодекс, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины, позволяя лишать званий тех, кто не поддерживает страну. Ани Лорак может лишиться звания народной артистки Украины, несмотря на её текущую популярность в России.

Такая мера уже применялась в прошлом: украинская певица Таисия Повалий, проживающая в России, была лишена своего звания несколько лет назад.

В интервью на YouTube-канале Tatarka FM Повалий заявляла: "Они могут говорить все, что угодно. Оно (звание) есть, оно в моей душе".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
DMN: ученые нашли в мозге источник креативности
Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Адиев: Вылет "Ахмата" из РПЛ стал бы ударом по самолюбию
Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Косметолог Давыдова: как правильно использовать сыворотки для лица
Стало известно, как понять, что кошка болеет
The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету
В России из-за жары может произойти сокращение урожая овощей
Что делать при утере багажа в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников