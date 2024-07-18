Инес де Рамон изменила привычки Брэда Питта: новые правила гигиены

Тренер Инес де Рамон, девушка голливудского актера Брэда Питта, приучила его к соблюдению правил личной гигиены, сообщает In Touch Weekly со ссылкой на свой источник. По словам собеседника издания, ранее Питт не отличался особой чистоплотностью, и иногда даже доходило до того, что коллеги жаловались на неприятный запах от него.
Однако ситуация изменилась после того, как актер начал встречаться с Инес де Рамон. Брэд, ранее апатичный в отношении личной гигиены, стал более внимательным к себе. Раньше он пользовался только мылом и водой при принятии душа, избегая дезодорантов и одеколонов.
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