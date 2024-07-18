Жену Петросяна Татьяну Брухунову вывели из себя блогеры в неглаженой одежде

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что её раздражают блогеры, которые не гладят свою одежду.
Татьяна Брухунова записала видео в "Инстаграме"*. Жена юмориста после своего путешествия на теплоходе отправилась с утра пораньше приводить себя в порядок в салон красоты.
По пути Татьяна внезапно воспылала ненавистью к блогерам, которые делают у себя на страничках распаковки одежды и примеряют её в рекламных целях. Брухунова не понимает, почему блогеры позволяют себе появляться перед подписчиками в мятых нарядах, которые они пытаются продать своей аудитории.
Татьяна назвала это неуважением к людям, которые их смотрят.
Ранее Татьяна Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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