Жену Петросяна Татьяну Брухунову вывели из себя блогеры в неглаженой одежде

Татьяна Брухунова пристыдила блогеров за неглаженую одежду

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что её раздражают блогеры, которые не гладят свою одежду.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова записала видео в "Инстаграме"*. Жена юмориста после своего путешествия на теплоходе отправилась с утра пораньше приводить себя в порядок в салон красоты.

По пути Татьяна внезапно воспылала ненавистью к блогерам, которые делают у себя на страничках распаковки одежды и примеряют её в рекламных целях. Брухунова не понимает, почему блогеры позволяют себе появляться перед подписчиками в мятых нарядах, которые они пытаются продать своей аудитории.

Татьяна назвала это неуважением к людям, которые их смотрят.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала, на что ей не жалко тратить деньги.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской