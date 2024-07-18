Ксения Собчак рассказала о хитростях воспитания сына Платона

Ксения Собчак призналась, что боялась стать плохой матерью

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак поделилась с родителями своим особым методом воспитания детей, опробованном на сыне Платоне.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public doman

Журналистка рассказала, что когда узнала о своей беременности, очень испугалась стать плохой матерью. Она отметила, что начала изучать книги про детскую психологию, которые ей очень помогли на практике.

"Важный для меня принцип: ребенку должно быть интересно! Ничего хорошего из зоны "заставить" не происходит", — написала Ксения в своём Telegram-канале

Собчак рассказала, как хитростью вызвала интерес сына к живописи. Мальчик, по её словам, любит играть в карточные игры.

"В итоге я покупаю колоды в разных музеях мира с известными художниками, и в процессе игры в "Дурака" рассказываю ему про Фриду Кало, её картины и биографию", — поделилась лайфхаком Ксения.

Она отметила, что Платон сам попросил сводить его в музей, чтобы посмотреть на живописные шедевры вживую.

Собчак вспомнила, что у неё с детства отбили любовь к балету и опере.

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