Ксения Собчак рассказала о хитростях воспитания сына Платона

Ксения Собчак поделилась с родителями своим особым методом воспитания детей, опробованном на сыне Платоне.
Журналистка рассказала, что когда узнала о своей беременности, очень испугалась стать плохой матерью. Она отметила, что начала изучать книги про детскую психологию, которые ей очень помогли на практике.
"Важный для меня принцип: ребенку должно быть интересно! Ничего хорошего из зоны "заставить" не происходит", — написала Ксения в своём Telegram-канале
Собчак рассказала, как хитростью вызвала интерес сына к живописи. Мальчик, по её словам, любит играть в карточные игры.
"В итоге я покупаю колоды в разных музеях мира с известными художниками, и в процессе игры в "Дурака" рассказываю ему про Фриду Кало, её картины и биографию", — поделилась лайфхаком Ксения.
Она отметила, что Платон сам попросил сводить его в музей, чтобы посмотреть на живописные шедевры вживую.
Собчак вспомнила, что у неё с детства отбили любовь к балету и опере.
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