Певица Слава высмеяла Ларису Долину на своём концерте

Певица Слава подколола Ларису Долину из-за букета цветов

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Слава посмеялась над поступком Ларисы Долиной, которая отказалась брать цветы у поклонницы.

Фото: https://vk.com/slava_official_club by ВК-аккаунт певицы Славы is licensed under public doman

Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом певица Слава, высмеяла народную артистку России Ларису Долину на своём концерте.

Исполнительницы хита "Одиночество-сволочь" прошлась по сцене перед своими почитателями и с радостью протянула руки за букетами цветов.

"Я все цветы возьму, у меня аллергии нет", — сказала звезда со сцены.

Видео с концерта Ларисы Долиной в Челябинске разошлось по сети. Маститая певица не стала принимать букет с лилиями, мотивировав это тем, что у неё аллергия на данную разновидность цветов.