Певица Слава высмеяла Ларису Долину на своём концерте

Певица Слава посмеялась над поступком Ларисы Долиной, которая отказалась брать цветы у поклонницы.
Анастасия Сланевская, известная под псевдонимом певица Слава, высмеяла народную артистку России Ларису Долину на своём концерте.
Исполнительницы хита "Одиночество-сволочь" прошлась по сцене перед своими почитателями и с радостью протянула руки за букетами цветов.
"Я все цветы возьму, у меня аллергии нет", — сказала звезда со сцены.
Видео с концерта Ларисы Долиной в Челябинске разошлось по сети. Маститая певица не стала принимать букет с лилиями, мотивировав это тем, что у неё аллергия на данную разновидность цветов.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.