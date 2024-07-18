Прохор Шаляпин разрешил своим возлюбленный общаться с бывшими: "Если только спиритический сеанс"

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему он спокойно относится к тому, что его любимые женщины не забывают своих бывших.
Прохор Шаляпин никак не возражает против того, что его возлюбленные общались с бывшими.
"Такого не бывает. Они все поумирали давно бывшие. Если только спиритический сеанс какой-то. Пусть общается, я не против", — выразил своё мнение выпускник "Фабрики звёзд".
Прохор отметил, что иногда его женщины чувствуют присутствие своих покойных мужей. Певец заявил, что эти мужчины могут даже к ним присоединиться, так как у них уже нет тела.
Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему он предпочитает женщин, которые существенно старше его по возрасту.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.