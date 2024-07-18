Прохор Шаляпин разрешил своим возлюбленный общаться с бывшими: "Если только спиритический сеанс"

Прохор Шаляпин заявил, что у его возлюбленных нет бывших, так как они все поумирали

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин объяснил, почему он спокойно относится к тому, что его любимые женщины не забывают своих бывших.

Фото: https://vk.com/prokhorchaliapin by ВК-аккаунт Прохора Шаляпина is licensed under public doman

Прохор Шаляпин никак не возражает против того, что его возлюбленные общались с бывшими.

"Такого не бывает. Они все поумирали давно бывшие. Если только спиритический сеанс какой-то. Пусть общается, я не против", — выразил своё мнение выпускник "Фабрики звёзд".

Прохор отметил, что иногда его женщины чувствуют присутствие своих покойных мужей. Певец заявил, что эти мужчины могут даже к ним присоединиться, так как у них уже нет тела.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил, почему он предпочитает женщин, которые существенно старше его по возрасту.