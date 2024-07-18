Сестра Софии Ротару рассказала о самочувствии уехавшей в Италию певицы

Родственница певицы Софии Ротару ответила на вопрос о местоположении знаменитости.
По данным СМИ, София Ротару уехала в Италию. Сестра исполнительницы хита "Хуторянка" Аурелия Ротару рассказала, как чувствует себя 76-летняя певица.
"Единственное, что могу сказать, что она здорова, с ней всё хорошо, находится в безопасном месте, больше я не буду ничего комментировать", — объяснила Аурелия в ответ на вопросы поклонников звезды.
Пресса писала, что София Ротару приобрела на Сардинии виллу за 4 млн евро и яхту за 1 млн евро.
Ранее сообщалось, что внучка Софии Ротару София Евдокименко закрутила роман с наследником одной из богатейших фамилий США.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.