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На звезду "Дома-2" Алёну Водонаеву подала в суд мастер по маникюру

Мастер по маникюру пытается отсудить у Алёны Водонаева крупную сумму

0:48
Шоу-бизнес

С участницы "Дома-2" Алёны Водонаевой намерена взыскать через суд солидную сумму денег мастер по маникюру.

Мастер по маникюру пытается отсудить у Алёны Водонаева крупную сумму
Фото: https://vk.com/a.vodonaeva by ВК-аккаунт Алёны Водонаевой is licensed under public doman

Как сообщает издание Voice, имя выпускницы телестройки фигурирует в судебном деле Арбитражного суда Москвы. Иск к телезвезде подала женщина по имени Камилла Амигазина, работающая в бьюти-сфере.

Мастер маникюра требует, чтобы Водонаева выплатила ей 740 тысяч рублей.

За что именно была выдвинута денежная претензия не уточняется.

Ранее модель Алёна Водонаева выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому. Она сходила на спектакль с участием Кологривого и назвала скандально известного артиста "талантом с мужским стержнем".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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