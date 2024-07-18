На звезду "Дома-2" Алёну Водонаеву подала в суд мастер по маникюру

С участницы "Дома-2" Алёны Водонаевой намерена взыскать через суд солидную сумму денег мастер по маникюру.
Как сообщает издание Voice, имя выпускницы телестройки фигурирует в судебном деле Арбитражного суда Москвы. Иск к телезвезде подала женщина по имени Камилла Амигазина, работающая в бьюти-сфере.
Мастер маникюра требует, чтобы Водонаева выплатила ей 740 тысяч рублей.
За что именно была выдвинута денежная претензия не уточняется.
Ранее модель Алёна Водонаева выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому. Она сходила на спектакль с участием Кологривого и назвала скандально известного артиста "талантом с мужским стержнем".
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.