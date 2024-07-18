Певица Алсу обвинила бывшего мужа в накрутке голосов для дочери в шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу объяснила, что именно её супруг, бизнесмен Ян Абрамов, приложил руку к скандалу с накруткой зрительских голосов для дочери в шоу "Голос. Дети".
Певица Алсу не прошла мимо нападок в свой адрес. Исполнительница хита "Зимний сон" отреагировала на обвинения подписчика в "Инстаграме"*. Звезде припомнили скандал с нечестной победой её дочери в телевизионном шоу.
"Мне она после той истории с нечестной покупкой голосов кажется просто очень лицемерной", — написал один из интернет-пользователей.
Знаменитость объяснила, что своё негодование фолловеры должны отправить по другому адресу.
"Переадресуйте пожалуйста ваше возмущение и вопросы по данной теме моему бывшему мужу", — ответила певица на нападки.
Ранее модель Анастасия Решетова поблагодарила тех, кто устроил против неё травлю на фоне скандала с разводом певицы Алсу и Яна Абрамова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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