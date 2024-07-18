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Певица Алсу обвинила бывшего мужа в накрутке голосов для дочери в шоу "Голос. Дети"

Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"

1:09
Шоу-бизнес

Певица Алсу объяснила, что именно её супруг, бизнесмен Ян Абрамов, приложил руку к скандалу с накруткой зрительских голосов для дочери в шоу "Голос. Дети".

Алсу намекнула на вину бывшего мужа в накрутке голосов в шоу "Голос. Дети"
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public doman

Певица Алсу не прошла мимо нападок в свой адрес. Исполнительница хита "Зимний сон" отреагировала на обвинения подписчика в "Инстаграме"*. Звезде припомнили скандал с нечестной победой её дочери в телевизионном шоу.

"Мне она после той истории с нечестной покупкой голосов кажется просто очень лицемерной", — написал один из интернет-пользователей.

Знаменитость объяснила, что своё негодование фолловеры должны отправить по другому адресу.

"Переадресуйте пожалуйста ваше возмущение и вопросы по данной теме моему бывшему мужу", — ответила певица на нападки.

Ранее модель Анастасия Решетова поблагодарила тех, кто устроил против неё травлю на фоне скандала с разводом певицы Алсу и Яна Абрамова.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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