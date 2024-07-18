Жена Дмитрия Диброва раскрыла правду о жизни с мужем, который старше её на 30 лет

Полина Диброва рассказала о жизни с мужем Дмитрием

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Полина Диброва, супруга известного телеведущего Дмитрия Диброва, старше своего мужа на 30 лет.

Фото: Социальные сети Полины Дибровой by Полина Диброва, PDM

Несмотря на значительную разницу в возрасте, Полина уверяет, что не чувствует её. Более того, она даже считает себя старше супруга, так как Дмитрий полон жизненной энергии и постоянно активен. Полина отмечает, что не каждый мужчина смог бы решиться на отношения с женщиной на 30 лет моложе, что требует особенной внутренней силы и уверенности.

В интервью Екатерине Федоровой на YouTube Полина поделилась, что иногда не успевает за ритмом жизни своего мужа. Однако она старается соответствовать ему, занимаясь различными проектами и следя за своей внешностью. Полина считает, что лучшая инвестиция мужчины — это женщина, и Дмитрий гордится ею, что подкрепляет его влечение и любовь. Она также отметила, что время от времени набирает лишние килограммы, но успешно борется с ними благодаря любви к себе и желанию хорошо выглядеть.

Полина благодарна своим родителям за хорошую генетику, но подчеркивает, что с возрастом нужно уделять больше внимания своему здоровью и внешнему виду. Она также похвалила своего мужа, отметив, что Дмитрий находится в прекрасной физической форме и является примером для окружающих.