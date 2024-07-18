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София Ротару сбежала из Украины и купила роскошную виллу и яхту в Италии

София Ротару переехала в Италию и приобрела виллу на Сардинии

1:31
Шоу-бизнес

Певица София Ротару давно ушла из публичной жизни. После начала конфликта между Россией и Украиной она предпочитает оставаться в тени и редко появляется на публике.

София Ротару переехала в Италию и приобрела виллу на Сардинии
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, CC BY 4.0

Ротару долгое время жила в своем доме в элитном районе Киева, но недавно переехала в Италию. На Сардинии, где она ранее проводила отпуска, артистка купила виллу за 4 миллиона евро и яхту за 1 миллион евро. Оформление недвижимости было произведено на имя ее сына Руслана.

Два года назад, когда сына и внука Ротару задержали за попытку нелегального пересечения границы, она помогла им избежать воинской службы и сбежать за границу. Это вызвало негодование у ее соотечественников, что повлияло на решение покинуть страну.

Сейчас София Ротару живет на Сардинии вместе с сыном и его женой. Внуки, обосновавшиеся в США, часто приезжают в гости. Певица по-прежнему отказывается от корпоративов, несмотря на приглашения и щедрые гонорары. Ее коллектив остался в Киеве, и музыканты не могут покинуть страну из-за призывного возраста.

Ротару занимается продажей недвижимости. Она уже продала квартиру в Ялте и планирует продать загородный дом в поселке Никита. Соседи отмечают, что сама певица не появлялась там с 2014 года, а ее сын периодически посещает дом по рабочим делам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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