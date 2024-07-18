Скандал на "Славянском базаре": Любовь Успенская обвиняется в краже хита на миллионы рублей

Любовь Успенскую обвиняют в незаконном исполнении песни на "Славянском базаре"

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Белоруссии завершился международный фестиваль искусств, на котором выступала Любовь Успенская.

Фото: Openverse by Руслан Гулямов, CC BY-SA 4.0

Она не только пела на закрытии фестиваля "Славянский базар в Витебске", но и дала сольный концерт. Однако оба её выступления вызвали громкий скандал. Певица исполнила песню "По полюшку", что возмутило автора композиции Наталью Лапину. Лапина заявила, что Успенская пела её песню без разрешения и без выплаты авторских отчислений.

Наталья Лапина рассказала, что уже давно запретила Успенской петь эту песню. По её словам, другие исполнители платят за использование её композиции, но Успенская за три года не заплатила ни рубля. Лапина также подчеркнула, что вместо выплат получала только оскорбления от Успенской и её директора. Она оценивает свои убытки в миллионы рублей и заявила, что обратилась в суд для возмещения морального ущерба, сообщает "Московский Комсомолец".

Лапина добавила, что её юридическая компания занимается этим делом, и процесс уже начался. Наталья надеется решить вопрос в суде и приложить к делу доказательства выступлений Успенской. Она выразила сожаление о сотрудничестве с Успенской, называя её неблагодарной артисткой с чувством превосходства. Лапина надеется на правосудие и защиту своих авторских прав.