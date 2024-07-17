Тимати заявил, что не считает себя красавчиком

Популярный рэпер, исполнитель хитов "В Клубе", "Плачут небеса", "Forever” Тимати заявил, что не считает себя красивым.
Так он отреагировал на свой титул самого красивого мужчины России, который ему достался от Super.
"Я не считаю себя красивым вообще, но считаю себя привлекательным. Ведь мужчина должен быть харизматичным, умным. Красивой должна быть женщина", — заявил рэпер во время пресс-конференции на VK Fest.
На мероприятие также приехали Джиган вместе с женой Оксаной Самойловой. Он рассказал о волне хейта из-за телешоу.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.