Тимати заявил, что не считает себя красавчиком

Рэпер Тимати: "Не считаю себя красивым"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный рэпер, исполнитель хитов "В Клубе", "Плачут небеса", "Forever” Тимати заявил, что не считает себя красивым.

Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, CC BY 4.0

Так он отреагировал на свой титул самого красивого мужчины России, который ему достался от Super.

"Я не считаю себя красивым вообще, но считаю себя привлекательным. Ведь мужчина должен быть харизматичным, умным. Красивой должна быть женщина", — заявил рэпер во время пресс-конференции на VK Fest.

На мероприятие также приехали Джиган вместе с женой Оксаной Самойловой. Он рассказал о волне хейта из-за телешоу.