Алексей Блиновский продолжает службу на передовой: последние новости

Супруг Елены Блиновской перевозит боекомплекты на передовую в ДНР

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруг Елены Блиновской отправился на военную службу, но в конце июня стало известно о его исчезновении. Однако сейчас выясняется, что с Алексеем все в порядке. Он продолжает служить и ежедневно подвергает себя опасности. Алексея Блиновского перевели служить под село Урожайное в ДНР, где он перевозит боекомплекты на передовую, рискуя попасть под артобстрел или удар украинского дрона.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Елены Блиновской @elena_blinoskaya

В апреле Алексей обращался к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не расторгать его военный контракт, отмечая, что обладает необходимыми навыками для помощи бойцам на передовой. Он подчеркнул, что его навыки и компетенции важны для спасения солдат, и выразил готовность продолжать службу.