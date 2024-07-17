Суд отклонил жалобу Семёна Слепакова* на статус иностранного агента

Второй кассационный суд отклонил жалобу комика Семёна Слепакова*, который требовал снять с него статус иностранного агента. В марте 2022 года Слепаков* уехал из России в Израиль. Минюст РФ внес его в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года, уточнив, что юморист получал деньги от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также негативно высказывался о россиянах.
Слепаков* не согласился с решением ведомства и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском о снятии статуса, однако его иск отклонили. Это решение было подтверждено и апелляционной инстанцией.
*Слепаков С. С. включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.