Суд отклонил жалобу Семёна Слепакова* на статус иностранного агента

Семёна Слепакова* оставили в реестре иноагентов: суд отклонил апелляцию

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Второй кассационный суд отклонил жалобу комика Семёна Слепакова*, который требовал снять с него статус иностранного агента. В марте 2022 года Слепаков* уехал из России в Израиль. Минюст РФ внес его в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года, уточнив, что юморист получал деньги от иностранных источников, выступал против спецоперации на Украине, формировал негативное отношение к военной и государственной службе, а также негативно высказывался о россиянах.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Семёна Слепакова* @slepakovsemyon

Слепаков* не согласился с решением ведомства и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском о снятии статуса, однако его иск отклонили. Это решение было подтверждено и апелляционной инстанцией.

*Слепаков С. С. включен Минюстом РФ в реестр иноагентов