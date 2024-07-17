The Tortured Poets Department от Тейлор Свифт: 12 недель на вершине чарта Billboard 200

Альбом певицы Тейлор Свифт "The Tortured Poets Department" стал самым популярным альбомом года в США. Тираж пластинки за первую половину 2024-го составил 4,66 миллиона копий. Этот альбом стал первым альбомом женщины, который провел 12 недель после выхода на вершине чарта Billboard 200.
В число проданных копий включены эквивалентные прослушивания на стриминговых платформах, сообщает NME. При этом альбом установил рекорд по продажам на традиционных носителях и в цифровом виде через скачивания. Меломаны купили 2,47 миллиона копий релиза Свифт.
Самой прослушиваемой композицией этого года стал хит "Beautiful Things" от музыканта Бенсона Буна.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.